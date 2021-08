Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino en remet une couche sur le feuilleton Messi !

Publié le 7 août 2021 à 21h10 par A.D. mis à jour le 7 août 2021 à 21h11

Privé du FC Barcelone, Lionel Messi serait parti pour rejoindre le PSG. Interrogé ce samedi soir sur ce dossier, Mauricio Pochettino a lâché ses vérités.

Comme l'a annoncé le FC Barcelone ce jeudi soir, Lionel Messi ne prolongera pas. Alerté par la situation de La Pulga , le PSG est très vite passé à l'offensive avec une offre de contrat de 25M€ nets annuels, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Alors que le PSG affronte Troyes ce samedi soir, Mauricio Pochettino a été une nouvelle fois interrogé sur le feuilleton Messi. Au micro de Canal + , le technicien argentin a tenu à faire passer un message clair.

«Il y a beaucoup d’attente autour de Lionel Messi, mais...»