Mercato - PSG : Un accord déjà trouvé pour Lionel Messi ? La réponse !

Publié le 7 août 2021 à 19h10 par A.D. mis à jour le 7 août 2021 à 19h12

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, Lionel Messi se rapprocherait d'un départ vers le PSG. Alors qu'elle aurait donné son aval pour rejoindre Paris cet été, La Pulga n'aurait pas encore trouvé un accord contractuel avec Leonardo.

Ce jeudi soir, le FC Barcelone a annoncé que Lionel Messi n'allait pas prolonger son séjour en Catalogne. Dans la foulée, le PSG a relancé le dossier Messi et a dégainé une offre pour devancer la concurrence. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo a proposé un contrat de 25M€ net annuels à Lionel Messi pour qu'il rejoigne le PSG dès cet été. Et alors que les deux parties négocieraient actuellement, un accord n'aurait pas encore été trouvé.

Pas encore d'accord entre le PSG et le clan Messi ?