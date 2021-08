Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi était prêt à jouer un sale tour à Paris… avec Marco Verratti !

Publié le 7 août 2021 à 18h45 par H.G.

Alors que le FC Barcelone s’était lancé dans un assaut pour Marco Verratti en 2017, Lionel Messi était en réalité à l’origine de cette situation.

Lionel Messi pourrait très bientôt rejoindre le PSG. En effet, tandis que le FC Barcelone s’est montré incapable de le prolonger, le club de la capitale est passé à l’action pour enrôler l’Argentin librement. Ainsi, La Pulga pourrait parapher un contrat de deux ans plus une année en option afin de rejoindre les pensionnaires du Parc des Princes. Ce faisant, Lionel Messi retrouvera au PSG ses amis Neymar, Angel Di Maria et Leandro Paredes, mais aussi Marco Verratti, un joueur avec lequel sa proximité est peu connue.

Lionel Messi voulait Marco Verratti au FC Barcelone !