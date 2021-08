Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar voit les choses en grand pour l'arrivée de Lionel Messi !

Publié le 7 août 2021 à 9h45 par D.M.

Agé de 34 ans, Lionel Messi devrait s'engager avec le PSG. L'attaquant argentin devrait arriver à Paris dans les prochaines heures, avant d'être présenté mardi à la tour Eiffel.

Le PSG est sur le point de réaliser un incroyable coup sur le marché des transferts. Au FC Barcelone depuis son adolescence, Lionel Messi ne portera pas le maillot blaugrana cette saison. Fragilisé par de grosses difficultés financières, le club catalan n’est pas parvenu à conserver sa star, qui file tout droit vers la capitale française. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG a transmis une offre à Lionel Messi. Les négociations se sont accélérées ces dernières heures et sauf énorme retournement de situation, la Pulga évoluera en Ligue 1.

Une présentation à la tour Eiffel ce mardi ?

La journaliste argentine Veronica Brunati confirme la tendance et indique que Lionel Messi devrait s’engager avec le PSG. L’attaquant argentin devrait atterrir à Paris dans les prochaines heures, avant de signer son contrat avec le club français. Les dirigeants parisiens se montreraient confiants et auraient déjà tout prévu. Selon la journaliste, Lionel Messi pourrait être présenté à la tour Eiffel ce mardi. Le PSG voudrait frapper fort et marquer les esprits, comme en 2017 pour l’arrivée d’un certain Neymar.