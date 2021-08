Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, PSG… Un problème se confirme avec Sergio Agüero !

Publié le 7 août 2021 à 13h00 par H.G.

Alors que Lionel Messi pourrait très bientôt rejoindre le PSG, Sergio Agüero serait pour le moins agacé à l’heure actuelle.

L’histoire entre Lionel Messi et le FC Barcelone est désormais finie. Comme l’a annoncé le club catalan ce jeudi, il lui est impossible de prolonger le contrat de l’Argentin qui prend désormais la direction du PSG. Et désormais, un homme au Barça concentre l’attention ces dernières heures, à savoir Sergio Agüero. Arrivé libre en provenance de Manchester City, le buteur argentin avait en partie été recruté afin de convaincre Lionel Messi de rester, les deux hommes étant très proches. Et le départ de son ami ne plairait clairement pas à celui qu’on surnomme El Kun …

Sergio Agüero est en colère !