Mercato - PSG : Un accord avec Lionel Messi ? La réponse du PSG !

Ces dernières heures, le clan Al Thani a annoncé que c’était bouclé pour l’arrivée de Lionel Messi au PSG. Cela ne serait finalement pas le cas.

Le mercato XXL du PSG va se poursuivre et pas de n’importe quelle manière. En effet, dans la capitale française, on s’apprêt accueillir ni plus ni moins que Lionel Messi. Alors que l’Argentin ne prolongera pas avec le FC Barcelone, au grand dam de Lionel Messi, il est donc libre de s’engager où il le souhaite et c’est à Paris, où Neymar et Angel Di Maria l’attendent notamment, qu’il devrait s’installer. D’ailleurs, l’affaire serait entendue à en croire les derniers propos de Khalifah Bin Hamad Al-Thani, frère de l’Emir du Qatar et propriétaire du club de la capitale : « Les négociations officiellement conclues. Annonce plus tard ».

Un dossier toujours pas bouclé !