Mercato - PSG : Dénouement imminent dans le feuilleton Messi !

Publié le 7 août 2021 à 10h10 par H.G.

Alors que tout indique que Lionel Messi devrait rejoindre le PSG, seuls quelques détails resteraient à régler dans cette optique.

C’est un coup de légende que s’apprête à frapper le PSG ! En effet, tandis que le FC Barcelone s’est montré incapable de prolonger Lionel Messi, le club de la capitale est maintenant sur le point de s’attacher les services de l’international argentin à en croire bon nombre d’informations parues dans la presse au cours des dernières heures. On parle ainsi d’un contrat qui liera celui qu’on surnomme La Pulga au PSG jusqu’en juin 2023, avec une option pour une saison supplémentaire. Et visiblement, le dénouement du dossier pourrait bien être imminent.

Les derniers détails sont travaillés !

À en croire les informations dévoilées par Gianluca Di Marzio, seuls quelques détails resteraient à régler dans l’optique de l’arrivée de Lionel Messi au PSG, et les deux parties travailleraient justement afin de les résoudre. Le club de la capitale négocierait notamment les commissions de Jorge Messi, père et agent du joueur, tandis que le sextuple Ballon d’Or percevra un salaire compris entre 30 et 35 M€/an net. Affaire à suivre, mais tout indique donc que Lionel Messi pourrait s’envoler direction Paris dans les toutes prochaines heures.