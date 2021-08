Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après l'échec Messi, Laporta fixe le cap pour son recrutement !

Publié le 7 août 2021 à 10h00 par A.D.

Comme le club l'a annoncé ce jeudi, Lionel Messi ne portera plus les couleurs du FC Barcelone. Privé de La Pulga, Joan Laporta compterait recruter un défenseur central et un milieu de terrain pour étoffer l'effectif de Ronald Koeman.

Faute de moyens suffisants, le FC Barcelone n'a pas pu prolonger Lionel Messi. Ainsi, le club catalan a annoncé ce jeudi soir que La Pulga n'allait pas rempiler au Barça. Alors qu'il a formulé une offre de contrat de 25M€, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG devrait être le nouveau club de Lionel Messi. Pour en revenir au FC Barcelone, Joan Laporta ne devrait pas clore son mercato avec le départ définitif de Lionel Messi.

Laporta voudrait recruter un défenseur et un milieu pour oublier Messi