Mercato - Barcelone : Laporta confie un énorme défi à Ronald Koeman !

Publié le 7 août 2021 à 4h45 par T.M.

Confirmé dans ses fonctions pour une deuxième saison sur le banc du FC Barcelone, Ronald Koeman voit une incroyable mission lui arriver entre les mains.

Dans une semaine, la Liga reprendra à son tour ses droits. Le FC Barcelone va donc retrouver les pelouses espagnoles, mais il y aura un grand changement au sein de l’effectif de Ronald Koeman : l’absence de Lionel Messi. En effet, ce jeudi soir, le club catalan a fait une terrible annonce, officialisant la non-prolongation de l’Argentin, compte tenu des contraintes financières de l’opération. Alors que le Barça souhaitait repousser ce moment le plus tard possible, il va falloir se faire à la vie sans Messi. Tel est le problème que devra résoudre Koeman.

Comment remplacer Messi ?