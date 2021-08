Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand James Rodriguez ironise sur l'arrivée de Lionel Messi...

Publié le 7 août 2021 à 1h15 par D.M.

Ce jeudi, le FC Barcelone a annoncé le départ de Lionel Messi. Une décision qui a fait réagir de nombreux joueurs à l'instar de James Rodriguez.

Lionel Messi ne devrait pas porter le maillot du FC Barcelone la saison prochaine. Le club catalan a annoncé ce jeudi soir le départ de la star argentine. Alors qu’il devait prolonger son contrat avec la formation blaugrana , le joueur n’a pas réussi à se mettre d’accord avec Joan Laporta. Mais où évoluera Lionel Messi cette saison ? Le PSG apparaît comme le grand favori et pourrait prochainement boucler la venue du sextuple Ballon d'Or. Un dossier qui fait réagir de nombreux joueurs à l’instar de James Rodriguez.

« S’il va à Paris, qu’ils jouent seuls la Ligue des champions parce qu’elle est déjà gagnée »