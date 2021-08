Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Avant le PSG, Messi reçoit un message fort de Griezmann !

Publié le 7 août 2021 à 0h00 par La rédaction

Le départ de Lionel Messi est un véritable choc pour le FC Barcelone. Ce vendredi soir, Antoine Griezmann a tenu à rendre hommage à l'Argentin.

Le départ de Lionel Messi du FC Barcelone est un véritable séisme dans le monde du football. Le départ de l'Argentin a été officialisé ce jeudi, après 21 ans passés chez les Blaugrana dont 17 en tant que professionnel. Le PSG est le grand favori pour l'accueillir comme vous l'a expliqué le10sport.com. Ces dernières heures, plusieurs joueurs du FC Barcelone ont tenu à saluer le parcours historique de la Pulga en Catalogne, à l'instar d'Antoine Griezmann sur Instagram .

‹‹ Merci pour tout ce que tu as fait au Barça ››