Mercato - Barcelone : Xavi interpelle Messi après son départ !

Publié le 6 août 2021 à 19h02 par A.D.

Comme l'a annoncé le FC Barcelone ce jeudi soir, Lionel Messi ne reviendra pas dans le club catalan. Après avoir appris la nouvelle, Xavi a tenu à faire passer un message fort à son ancien coéquipier.