Mercato - PSG : Le clan Messi prêt à jouer un vilain tour à Nasser Al-Khelaïfi ?

Publié le 6 août 2021 à 18h10 par D.M.

Le PSG discuterait avec l'entourage de Lionel Messi d'une possible arrivée du joueur à Paris. Mais son agent et père, Jorge Messi, aurait également sondé plusieurs équipes de Premier League.

« De gros recrutements cet été ? On va en faire, on va en faire (sourire). La crise sanitaire a impacté tout le monde, nous compris. Mais ce mercato sera plus actif que les précédents. On sera présents, on a des ambitions pour cet été. Messi ? Tous les grands joueurs veulent venir au PSG. Tous » confiait Nasser Al-Khelaïfi en juin dernier. Et le président du PSG a une occasion en or de mettre la main sur Lionel Messi. Le FC Barcelone a annoncé, ce jeudi, que l’international argentin ne prolongera pas son contrat. Immédiatement, le père et agent de Lionel Messi s’est activé pour lui trouver un point de chute.

Le clan Messi aurait contacté Chelsea et Manchester City