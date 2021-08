Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Neymar, Messi… Le Qatar a pris une décision incroyable !

Publié le 6 août 2021 à 15h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 6 août 2021 à 15h31

Alors qu’il a un temps été annoncé qu’une arrivée de Lionel Messi au PSG pousserait Kylian Mbappé vers la sortie, le club de la capitale pourrait en réalité avoir un autre projet.

Lionel Messi au Paris Saint-Germain, ce n’est peut-être plus du rêve ou de la science fiction ! Et pour cause, tandis que son départ du FC Barcelone a été officialisé ce jeudi et confirmé par Joan Laporta ce vendredi, le PSG est plus que jamais annoncé comme étant le point de chute le plus probable pour l’international argentin. Même si aucune offre n’a encore été formulée par Paris comme le10sport.com vous l’a annoncé, de nombreux médias annoncent que des négociations ont lieu entre le club parisien et le natif de Rosario. Plus encore, ces négociations avanceraient dans le bon sens selon Gianluca Di Marzio, à tel point qu’un dénouement rapide ne serait pas à écarter.

Le PSG veut Lionel Messi en conservant Kylian Mbappé !