Mercato - PSG : La femme de Messi pousse pour ce club...

Lionel Messi va devoir trouver un nouveau club. Après 21 ans à Barcelone, l'Argentin semble se rapprocher du Paris Saint-Germain. Pourtant, sa femme Antonella Roccuzzo a une autre idée en tête...

Cette fois-ci, c'est bel et bien fini. Lionel Messi ne jouera plus sous le maillot du FC Barcelone. Une véritable révolution dans le monde du football, habitué à voir l'Argentin évoluer avec le maillot blaugrana depuis ses débuts professionnels en 2004. Désormais, la décision de Messi est attendue. Le PSG fait figure de grand favori et aurait déjà transmis une offre avec un salaire annuel de 25M€ nets comme vous l'annonçait en exclusivité le10sport.com. Et ce vendredi soir, plusieurs médias affirment que tout est bouclé pour la venue de Messi au PSG, sur les bases d'un contrat de trois saisons (deux ans plus une année optionnelle).

La femme de Messi privilégie Miami

Si le PSG fait figure de favori, il n'est pas seul sur le dossier. Le10sport.com vous annonçait ce vendredi que David Beckham rêvait d'accueillir Lionel Messi à l'Inter Miami dès cet été, et la franchise de MLS a un avantage de taille. Selon nos informations, la femme de Messi, Antonella Roccuzzo aurait une préférence pour l'équipe américaine. La famille du joueur s'est rendue à plusieurs reprises aux Etats-Unis pour des vacances, incitant ainsi la femme de l'attaquant à opter pour cette destination. Mais visiblement, son souhait ne sera pas exaucé de suite. Le clan Messi se rapproche de Paris. Et il a même peut-être déjà trouvé son logement puisqu'en mai dernier, le10sport.com révélait que Messi cherchait un appartement dans la capitale !