Mercato - PSG : Mbappé, Pogba… Le feuilleton Messi relance tous les plans du Qatar !

Publié le 6 août 2021 à 19h30 par Bernard Colas mis à jour le 6 août 2021 à 19h51

Libre de tout contrat, Lionel Messi ne prolongera pas avec le FC Barcelone. Pour la première fois de sa carrière, l’Argentin évoluera donc dans un autre club cette saison, et le PSG apparaît comme le grand favori. Le Qatar souhaite en effet s’attacher les services de La Pulga, et cela pourrait dynamiter le recrutement parisien.

La Catalogne s’est réveillée avec une sévère gueule de bois ce vendredi. Alors que tout semblait bouclé pour la prolongation de Lionel Messi, le FC Barcelone a officialisé dans la soirée de jeudi le départ de sa tête de gondole, présente au club depuis 2000. Les deux parties souhaitaient pourtant prolonger leur histoire d’amour de quelques années, malgré les envies d’ailleurs de l’attaquant l’été dernier, mais les problèmes financiers rencontrés par le Barça et les règles financières imposées par la Liga ont rendu inéluctable le départ de Lionel Messi. « Nous n’avons pas de marge dans la masse salariale à cause de la gestion calamiteuse de la précédente direction. Nous n’avons pas le temps d’inverser cette situation. Inscrire Messi passait par un accord qui ne bénéficiait pas au Barça. Leo voulait rester au Barça et nous aussi. La volonté du joueur était déterminante. Je veux remercier toutes les parties qui ont négocié. (…) Je ne veux pas générer de fausses espérances. Il a d’autres propositions et il y a un temps limite car la Liga commence bientôt. (…) Cette négociation est terminée et les accords n’ont pas pu se produire à cause de la limite salariale de la Liga », s'est justifié Joan Laporta. Aucun retour en arrière ne semble donc possible entre Lionel Messi et le FC Barcelone, une aubaine pour les rares prétendants susceptibles d’accueillir La Pulga , à commencer par le PSG.

Le PSG est déjà passé à l’action pour Messi

Le Qatar n’a pas mis longtemps avant de relancer les discussions avec le clan Messi. Alors que le PSG suit attentivement la situation de l’Argentin depuis plusieurs mois, les discussions ont repris ces dernières heures entre les deux parties comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, et une première offre a déjà été formulée par le club de la capitale. Selon nos informations, les conditions financières de cette proposition correspondent à ce que le FC Barcelone devait offrir à Lionel Messi pour sa prolongation, soit un salaire net de 25M€ par saison. La réponse du sextuple Ballon d’Or est désormais attendue, et à en croire les informations de TNT Sports , une rencontre est déjà programmée ce samedi à Nice entre le clan Messi et le PSG.

Un avenir à Paris pour Mbappé… grâce à Messi

Logiquement, un dossier d’une telle ampleur relance totalement les plans parisiens dans ce mercato estival, y compris les négociations pour le nouveau bail de Kylian Mbappé. Lié au PSG jusqu’en juin 2022, le Bondynois était jusqu’ici réticent à l’idée de prolonger, mais d’après les informations d’ ESPN , l’arrivée de Lionel Messi augmenterait considérablement les chances de voir Kylian Mbappé apposer sa signature sur un nouveau contrat, d’autant que le PSG compte faire le forcing pour parvenir à ses fins. Selon les dernières révélations du 10 Sport, un départ du Bondynois dans cette fenêtre des transferts est totalement exclu, permettant aux dirigeants de poursuivre les discussions. Alors que Kylian Mbappé a récemment fait son retour de vacances, le PSG a transmis une proposition très alléchante au joueur lui permettant de se rapprocher des émoluments perçus par Neymar, avoisinant 30M€. Financièrement et sportivement, avec la possible arrivée de Lionel Messi, difficile pour Kylian Mbappé de se montrer réticent sur le projet parisien.

