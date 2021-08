Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Di Maria, Verratti... Le vestiaire se mobilise pour Messi !

Publié le 6 août 2021 à 18h30 par Amadou Diawara

Assuré de ne pas jouer au FC Barcelone cette saison, Lionel Messi pourrait rejoindre le PSG lors de ce mercato estival. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo a déjà proposé un contrat de 25M€ annuels à La Pulga. Et alors que l'Argentin n'a pas encore répondu au directeur sportif du PSG, Neymar, Marco Verratti et Leandro Paredes auraient directement approché le joueur pour tenter de le convaincre de signer à Paris.

Ce jeudi soir, le FC Barcelone a fait une annonce qui a fait l'effet d'une bombe. Dans un communiqué publié sur son site officiel, le club blaugrana a mis fin au feuilleton Lionel Messi. Alors que la Liga lui impose un plafond financier, le Barça a écrit qu'il lui était impossible de respecter ces restrictions financières s'il prolongeait La Pulga . Dans cette optique, Joan Laporta est contraint de tirer un trait sur le rapatriement de Lionel Messi. Après avoir pris connaissance de cette information, le PSG s'est tout de suite mis au travail pour tenter d'attirer Lionel Messi vers Paris cet été. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité ce vendredi après-midi, Leonardo a relancé le dossier Messi et a déjà formulé une offre pour convaincre La Pulga de signer au PSG. Selon nos informations, le directeur sportif du PSG a proposé un contrat de 25M€ annuels, soit ce que le Barça devait payer à Lionel Messi s'il prolongeait. Et alors que Leonardo attend désormais la réponse du joueur, le vestiaire de Mauricio Pochettino s'activerait en parallèle pour tenter de convaincre l'international argentin d'accepter de signer au PSG.

«Tous les joueurs du PSG ont parlé à Lionel Messi»

Selon les dernières informations de Sky Sport , le vestiaire du PSG serait de plus en plus confiant de voir Lionel Messi endosser le maillot parisien cette saison. Et pour mettre toutes les chances de leur côté, certains joueurs de Mauricio Pochettino joueraient d'ailleurs le rôle d'entremetteur. Neymar, par exemple, ferait le forcing en interne pour pouvoir attirer Lionel Messi vers le PSG. Et comme RMC Sport et Foot Mercato l'ont précisé, la star brésilienne aurait même approché directement La Pulga pour lui proposer son numéro 10. Toutefois, Lionel Messi préférerait le laisser à Neymar s'il venait à signer au PSG. D'après les indiscrétions d' ESPN , Neymar ne serait pas le seul à avoir sollicité l'ancien capitaine du Barça pour qu'il rejoigne l'écurie rouge et bleu. En effet, lors de ses vacances à Ibiza, Lionel Messi aurait vu à la fois Neymar, Angel Di Maria, Leandro Paredes et Marco Verratti le pousser à rallier le PSG cet été. Autant d'informations confirmées par Mohamed Bouhafsi.

«Neymar lui envoie des messages depuis une semaine»