Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi a déjà tranché pour une arrivée à Paris !

Publié le 6 août 2021 à 17h10 par A.D. mis à jour le 6 août 2021 à 17h13

Alors que Lionel Messi ne continuera pas avec le FC Barcelone, le PSG tente de le recruter cet été. Dans cette optique, Leonardo a déjà proposé un contrat de 25M€ annuels à La Pulga. Et alors qu'il n'a pas encore donné sa réponse au directeur sportif parisien, Lionel Messi se verrait bien rejoindre le PSG pour lui offrir sa première Ligue des Champions et évoluer à nouveau aux côtés de Neymar.

Comme l'a annoncé le FC Barcelone ce jeudi soir, Lionel Messi ne portera plus les couleurs de l'écurie blaugrana. En grande difficulté sur le plan financier, Joan Laporta n'a pas les moyens de prolonger La Pulga , tout en restant dans les clous du plafond salarial imposé par la Liga. Alarmé par la situation de Lionel Messi, le PSG est plus que jamais en embuscade. D'ailleurs, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo a déjà proposé un contrat à La Pulga . Pour le convaincre Lionel Messi de rallier Paris, le directeur sportif du PSG lui a soumis une offre de 25M€ annuels, soit ce que le Barça était disposé à lui payer. Mais que pense l'Argentin d'un départ au PSG ?

Lionel Messi prêt à dire oui au PSG ?