Mercato - PSG : Guardiola fait une annonce fracassante pour Lionel Messi !

Présent en conférence de presse, Pep Guardiola a été interrogé sur une possible arrivée de Lionel Messi à Manchester City. L'ancien entraîneur du FC Barcelone a lâché une réponse plutôt claire.

Arrivé en Catalogne durant son adolescence, Lionel Messi va découvrir une nouvelle équipe cette saison. L’attaquant argentin n’est pas parvenu à prolonger son contrat avec le FC Barcelone et recherche désormais un point de chute. Dès jeudi soir, son père et agent a contacté plusieurs clubs comme le PSG, mais aussi Manchester City selon Marca . La formation entraînée par Pep Guardiola était idéalement placée pour mettre la main sur Lionel Messi lors du dernier mercato estival, mais le joueur avait décidé de rester au FC Barcelone. Interrogé ce vendredi sur une possible arrivée de la Pulga en Premier League, le technicien espagnol a annoncé qu'il ne figurait plus dans les plans de Manchester City, qui a dépensé 117M€ pour acheter Jack Grealish.

« Messi ? En ce moment, il n'est pas dans nos pensées »