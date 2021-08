Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar prend les choses en main pour Lionel Messi !

Publié le 6 août 2021 à 18h15 par A.D.

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, Neymar ne portera plus les couleurs du FC Barcelone. Alors que le Barça a annoncé le départ définitif de La Pulga, le PSG tenterait de profiter de l'occasion pour le recruter cet été. Désireux d'accueillir Lionel Messi à Paris, Neymar pousserait en interne pour voir son souhait se réaliser.

Comme l'a annoncé le FC Barcelone ce jeudi soir, Lionel Messi ne paraphera pas un nouveau bail avec le club catalan. Faute de moyens suffisants pour respecter les restrictions financières imposées par la Liga, Joan Laporta a dû renoncer à l'idée de rapatrier Lionel Messi, qui est libre de tout contrat depuis le 1er juillet. Conscient de la situation de Lionel Messi, le PSG tenterait de réaliser un énorme coup à 0€, et il serait poussé par un certain Neymar en interne.

Neymar fait le forcing pour Lionel Messi !