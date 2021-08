Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une réunion décisive entre Al-Khelaïfi et le clan Messi ?

Publié le 6 août 2021 à 21h45 par A.D.

Déjà assuré de ne va pas poursuivre son aventure avec le FC Barcelone, Lionel Messi devrait prendre la destination du PSG. Alors que Leonardo a proposé un contrat de 25M€ annuels, une rencontre avec Jorge Messi serait prévue dans les prochaines heures.

Ce jeudi soir, le FC Barcelone a annoncé que Lionel Messi n'allait pas rempiler à cause des restrictions financières imposées par la Liga. Dans la foulée, le PSG a lancé les hostilités avec le clan Messi pour tenter de l'attirer vers le Parc des Princes lors de ce mercato estival. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo a déjà proposé un contrat de 25M€ annuels à Lionel Messi. Désireux d'en finir au plus vite sur ce dossier, le directeur sportif du PSG aurait programmé une rencontre avec Jorge Messi, le père et agent de La Pulga .

Une réunion imminente entre le clan Messi et le PSG ?