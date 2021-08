Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un accord est imminent pour l'arrivée de Lionel Messi !

Publié le 6 août 2021 à 19h45 par A.D. mis à jour le 6 août 2021 à 19h49

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a formulé une offre de contrat de 25M€ à Lionel Messi. Grâce à cette offensive, l'accord serait presque bouclé entre le club parisien et le clan Messi.

Alors que le FC Barcelone est hors jeu pour Lionel Messi, le PSG a repris les rênes du dossier ce jeudi soir. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo a formulé une offre de contrat de 25M€ annuels à La Pulga , soit ce que le Barça allait lui payer s'il prolongeait. Et alors que le directeur sportif du PSG attendait une réponse du clan Messi il y a encore quelques heures, il semblerait que cette offre ait déjà portée ses fruits.

Accord quasi-bouclé entre le PSG et Lionel Messi ?