Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de tonnerre signé Tuchel pour l’avenir de Messi ?

Publié le 6 août 2021 à 17h30 par B.C.

Alors que le PSG cherche actuellement à récupérer Lionel Messi, Chelsea aurait décidé de passer à la vitesse supérieure pour le désormais ex-capitaine du FC Barcelone.

C’est incontestablement la bombe de ce mercato estival. Malgré de longues discussions avec le FC Barcelone pour son nouveau contrat, Lionel Messi va bel et bien quitter le FC Barcelone. Joan Laporta a confirmé ce vendredi l’échec des négociations avec l’Argentin en raison des problèmes financiers du club culé et des règlements de la Liga. « Les raisons pour lesquelles nous n’avons pas pu trouver d’accord sont très claires : la situation économique du club. Nous n’avons pas de marge dans la masse salariale à cause de la gestion calamiteuse de la précédente direction. Nous n’avons pas le temps d’inverser cette situation. Inscrire Messi passait par un accord qui ne bénéficiait pas au Barça. Leo voulait rester au Barça et nous aussi. La volonté du joueur était déterminante. Je veux remercier toutes les parties qui ont négocié. (…) Je suis triste, mais je suis convaincu d’avoir fait le meilleur pour le FC Barcelone », s’est justifié le président blaugrana en conférence de presse. Une situation dont souhaite désormais profiter le PSG pour réaliser le plus gros coup de son histoire sur le marché des transferts. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com ce vendredi, le club de la capitale est en discussion avec le clan Messi, et une première offre a déjà été formulée par le PSG, disposé à s’aligner sur la proposition du FC Barcelone pour prolonger l’Argentin. La réponse de Lionel Messi est désormais attendue, et l’écurie parisienne apparaît comme la grande favorite dans ce dossier, mais une menace ferait son apparition.

Chelsea veut tenter sa chance