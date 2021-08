Foot - Mercato - PSG

Mercato : Neymar, Mbappé... Messi, le plus gros coup de l’histoire du PSG ?

Publié le 7 août 2021 à 8h00 par La rédaction

Avec Lionel Messi, le PSG s’apprête à frapper un énorme coup. Mais selon vous, est-ce la plus grosse opération jamais réalisée par le club de la capitale ?

Contre toute attente, Lionel Messi n’a pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone. Le club culé n’est pas parvenu à assainir ses finances à temps et a donc officialisé le départ de l’Argentin. Une situation désormais irrémédiable comme l’a expliqué Joan Laporta vendredi : « Nous n’avons pas de marge dans la masse salariale à cause de la gestion calamiteuse de la précédente direction. Nous n’avons pas le temps d’inverser cette situation. Inscrire Messi passait par un accord qui ne bénéficiait pas au Barça. Leo voulait rester au Barça et nous aussi. La volonté du joueur était déterminante. Je veux remercier toutes les parties qui ont négocié. (…) Je ne veux pas générer de fausses espérances. Il a d’autres propositions et il y a un temps limite car la Liga commence bientôt. (…) Cette négociation est terminée et les accords n’ont pas pu se produire à cause de la limite salariale de la Liga. » Une véritable aubaine pour les prétendants à La Pulga . En effet, le PSG n’a pas mis longtemps avant de réactiver cette piste, et tout est allé très vite. Comme vous l’a révélé le10sport.com vendredi, le club de la capitale a formulé une proposition à Lionel Messi, et cela a visiblement porté ses fruits puisque l’arrivée de l’Argentin à Paris ne fait désormais plus beaucoup de doutes.

Messi, le coup rêvé ?

En effet, plusieurs médias ont annoncé ces dernières heures l’existence d’un accord entre le PSG et Lionel Messi. Le sextuple Ballon d’Or devrait s’engager pour trois saisons, dont deux en option, en faveur du club de la capitale. Un énorme coup pour les dirigeants parisiens, qui avaient déjà habitué leurs supporters à des recrutements de folie par le passé. Une année après l’arrivée du Qatar au PSG, Nasser Al-Khelaïfi avait notamment réussi à mettre la main sur Thiago Silva, mais surtout Zlatan Ibrahimovic, véritable star après ses passages remarqués, et parfois mouvementés, en Serie A ou encore au FC Barcelone. Quelques mois plus tard, le PSG frappait à nouveau en recrutant David Beckham, un énorme coup marketing avec un joueur connu à travers le monde, dépassant le cadre du sport. À l’été 2017, c’est avec Neymar et Kylian Mbappé que le Paris Saint-Germain marquait les esprits, deux joueurs qui ont permis au club de franchir un cap en atteignant la finale de la Ligue des champions en 2020. Avec Lionel Messi, le PSG s’apprête à réaliser un nouveau coup magistral sur le marché des transferts, peut-être le plus gros coup de son histoire.



