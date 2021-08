Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman interpelle Lionel Messi après son départ !

Publié le 7 août 2021 à 20h00 par La rédaction

Alors que le départ de Lionel Messi fait couler beaucoup d'encre, Ronald Koeman s’est exprimé sur cette terrible nouvelle pour le FC Barcelone.

C’est sans aucun doute le feuilleton de ce mercato. Alors qu’il avait demandé à quitter le FC Barcelone l’an dernier, Lionel Messi partira finalement cet été. Et ce, malgré l'immense volonté des deux parties de continuer leur aventure ensemble. Quelques jours après l'annonce du départ de Lionel Messi, Ronald Koeman a eu des mots forts pour le sextuple ballon d’or.

« Il est encore difficile d'assimiler que tu ne joueras plus pour Barcelone »