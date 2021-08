Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces nouveaux adieux au Barça pour Lionel Messi !

Publié le 7 août 2021 à 11h30 par T.M.

C’est désormais acté, Lionel Messi ne prolongera pas avec le FC Barcelone. Pour le club catalan, il va donc maintenant falloir apprendre à vivre sans la Pulga. Si cela risque d’être dur pour le vestiaire de Ronald Koeman, il va falloir tourner la page et les adieux se multiplient du côté de la Catalogne.

Si certains espéraient encore un ultime rebondissement, cela ne sera pas le cas. Lionel Messi ne continuera pas avec le FC Barcelone et Joan Laporta a été très clair, écartant toute prolongation surprise : « Cette négociation est terminée et les accords n’ont pas pu se produire à cause de la limite salariale de la Liga ». Entre Messi et le club catalan, l’histoire d’amour se termine donc maintenant avec un goût légèrement amer compte tenu des conditions de ce départ. Mais pour La Pulga, la prolongation était impossible d’un point de vue économique. Laporta a donc dû s’y résoudre et pour le vestiaire de Ronald Koeman, il va également falloir s’y faire. Dans un premier temps, il faudra accepter ce départ et ces dernières heures, les messages se sont multipliés. Sergio Busquets ou encore Antoine Griezmann ont ainsi fait leurs adieux à Lionel Messi, et ils n’ont pas été les seuls.

« Je t’aime mon frère »

Sur les réseaux sociaux, les joueurs du FC Barcelone se sont ainsi succédés pour rendre hommage à Lionel Messi. A commencer par Gerard Piqué et Jordi Alba, eux qui étaient très proches du sextuple Ballon d’Or. « Rien ne sera plus jamais pareil. Ni le Camp Nou, ni la ville de Barcelone, ni nous-mêmes. Après plus de 20 ans au club, tu ne porteras plus le maillot du Barça. La réalité, parfois, est très dure. (…) Maintenant tu pars, mais je sais qu'un jour tu reviendras. Il y a des choses à faire. Amuse-toi, profite où que tu ailles et continue à gagner comme toi seul sais le faire. Ici, tu vas nous manquer. Je t'aime Léo », a notamment lâché le défenseur central du Barça sur Instagram . De son côté, le latéral gauche espagnol a lui posté sur Instagram : « Quel privilège d’avoir pu partager 9 ans ensemble. Nous avons profité d’expériences si bonnes. J’ai eu la chance de vivre en direct ton premier but en 2005 et je n’aurais jamais pensé qu’un jour, nous aurions cette complicité. Tu vas me manquer. (…) Je te souhaite le meilleur à toi et ta famille dans votre nouvelle aventure. Je t’aime mon frère ».

« C'était un privilège de jouer avec une légende comme toi »