Mercato - PSG : Les vérités du clan Neymar sur les retrouvailles avec Messi !

Publié le 7 août 2021 à 8h45 par H.G.

Alors que Lionel Messi serait maintenant sur le point de rejoindre le PSG, Neymar aurait occupé un rôle prépondérant dans le feuilleton.

Lionel Messi au PSG, c’est en train de devenir une réalité. En effet, le club de la capitale a décidé de lancer un assaut pour enrôler librement l’Argentin après son départ libre du FC Barcelone. Et à en croire les derniers échos parus dans la presse ce vendredi soir, celui qu’on surnomme La Pulga devrait bel et bien poursuivre sa carrière européenne à Paris en paraphant un contrat jusqu’en 2023 assorti d’une option pour une saison supplémentaire. Lionel Messi aurait donc choisi de rejoindre le PSG, et Neymar ne serait clairement pas étranger à ce coup historique des pensionnaires du Parc des Princes.

Neymar voulait absolument rejouer avec Lionel Messi !