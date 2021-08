Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces grosses précisions sur le dossier Renato Sanches !

Publié le 7 août 2021 à 11h00 par T.M.

Désormais, le FC Barcelone va devoir se relever du départ de Lionel Messi. Cela pourrait alors passer par différentes arrivées. Dont celle de Renato Sanches ?

Comme l’a expliqué Joan Laporta ce vendredi, le recrutement du FC Barcelone pourrait ne pas être terminé. Après avoir déjà acté 4 renforts et malgré de grosses difficultés financières pour enregistrer ces recrues, le club catalan pourrait tout de même bouger. Et un milieu de terrain serait notamment recherché après avoir manqué le coche avec Georginio Wijnaldum. La solution pourrait alors se trouver au LOSC. Comme le10sport.com vous l’a révélé, le Barça est intéressé par Renato Sanches. Et selon nos dernières informations, le milieu portugais a déjà trouvé un terrain d’entente avec les Blaugrana.

Un dossier encore loin d’être réglé ?