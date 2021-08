Foot - Mercato - Barcelone

EXCLU - Mercato : Renato Sanches (LOSC) d’accord avec le Barça !

Publié le 6 août 2021 à 17h05 par Alexis Bernard

Comme révélé par le10sport.com, le Barça s’intéresse à Renato Sanches. Les deux parties ont même trouvé un accord contractuel pour la venue du Portugais.

Si le FC Barcelone vit un traumatisme avec le départ de Lionel Messi, les dirigeants continuent malgré tout de préparer la saison à venir. Et parmi les joueurs qu’ils aimeraient voir débarquer cet été, il y a le milieu de terrain portugais du LOSC, Renato Sanches. Et les discussions ont bien avancé…

Lille doit trouver un accord avec le Barça