Mercato - Barcelone : La mise au point de Létang pour Renato Sanches !

Publié le 6 août 2021 à 15h00 par T.M.

Au coeur de nombreuses rumeurs concernant son avenir, Renato Sanches a vu son président au LOSC, Olivier Létang, mettre les choses au point sur le sujet.

Pour le moment, le LOSC n’a perdu que Mike Maignan, parti au Milan AC, et Boubakary Soumaré, vendu à Leicester. L’effectif de Jocelyn Gourvennec n’a donc pas énormément changé, mais le mercato estival est loin d’être terminé. Et compte tenu des finances de Dogues, des ventes sont encore à prévoir. Notamment celle de Renato Sanches. Au LOSC, le Portugais s’est totalement relancé au point de taper dans l’oeil de grands clubs européens à l’instar du FC Barcelone, comme le10sport.vous l’a révélé. De quoi permettre aux Lillois de récupérer un joli chèque.

« Si une offre d’un grand club arrive, Renato pourra partir »