Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette révélation dans le feuilleton Griezmann !

Publié le 6 août 2021 à 17h00 par H.G.

Alors que l’Atlético de Madrid n’exclurait pas encore l’idée d’un retour d’Antoine Griezmann, le club madrilène travaillerait malgré tout sur une alternative.

Deux ans après son arrivée au FC Barcelone, Antoine Griezmann voit son avenir s’écrire en pointillés, et ce malgré l’annonce du départ de Lionel Messi. En effet, comme l’a longuement expliqué Joan Laporta ce vendredi à l’occasion d’un point presse, la situation financière du club catalan est plus fragile que jamais. Le Barça doit vendre pour assainir ses finances, et c’est dans cette optique qu’Antoine Griezmann pourrait être sacrifié et ainsi effectuer son retour à l’Atlético de Madrid.

L’Atlético de Madrid se penche sur Rafa Mir en guise de plan B