Mercato - PSG : Sergio Ramos s'implique aussi dans le dossier Lionel Messi !

Publié le 7 août 2021 à 12h15 par H.G.

Alors qu’il est désormais acté que Lionel Messi ne prolongera plus au FC Barcelone, tout indique que l’international argentin devrait bien rejoindre le PSG.

Depuis jeudi, le PSG est en train de travailler sur une opération tout simplement légendaire, à savoir le recrutement de Lionel Messi. Cela lui permettrait d’associer l’Argentin à Neymar, Kylian Mbappé ainsi qu’Angel Di Maria en attaque, soit l’une des plus belles lignes offensives de l’histoire du football. Et visiblement, Paris touche maintenant au but dans la mesure où il est annoncé qu’un accord est tout porche d’être trouvé entre Lionel Messi et le PSG pour un contrat qui le liera aux pensionnaires du Parc des Princes jusqu’en 2023 avec une saison supplémentaire optionnelle.

Même Sergio Ramos a appelé Lionel Messi !