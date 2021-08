Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ramos, Messi… Le PSG va tenir sa promesse !

Publié le 7 août 2021 à 3h30 par T.M.

En janvier dernier, une bombe avait été lâchée concernant les plans du PSG avec Sergio Ramos et Lionel Messi. Aujourd’hui, cela serait donc en passe de se réaliser.

Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma. Pour le moment, le PSG réalise un recrutement exceptionnel. Et la cerise sur le gâteau pourrait se nommer Lionel Messi. En effet, la bombe est tombée ce jeudi soir, l’Argentin ne prolongera pas au FC Barcelone. Libre, la Pulga se rapprocherait alors du PSG. Un incroyable coup qui confirmerait alors les plans du club de la capitale qui avaient choqué tout le monde dès le début de l’année.

« Ils vont faire une super équipe avec moi et Messi »