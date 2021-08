Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Pogba… Camavinga est dans le flou total pour son avenir !

6 août 2021

Avec la non-prolongation de Messi au FC Barcelone, le mercato du PSG est rentré dans une nouvelle phase. Désormais l'Argentin est la priorité du club de la capitale, de quoi relancer les autres dossiers.

Le mercato du PSG n'est pas terminé. Après Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et Georginio Wijnaldum, le club de la capitale vise plus que jamais Lionel Messi. L'Argentin n'a pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone et se retrouve désormais libre de tout contrat. Le PSG a d'ailleurs formulé une première offre à Messi avec un salaire de 25M€ comme vous l'a révélé le10sport.com.

Messi prioritaire, Pogba en 2, Camavinga oublié ?