Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi scelle l’avenir de Cristiano Ronaldo !

Publié le 7 août 2021 à 17h30 par A.C.

Sans club depuis le 30 juin dernier, Lionel Messi pourrait tout changer pour son grand rival Cristiano Ronaldo.

La situation est incroyable. Grands acteurs de la planète football depuis plus de dix ans, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo peuvent changer de club, avec donc pas moins de onze Ballons d’Or sur le marché. Le Portugais fait la Une des rubriques mercato depuis plusieurs mois déjà. Agacé par les échecs de la Juventus en Ligue des Champions ces trois dernières années, il souhaiterait trouver un club capable de lui offrir la chance de remporte ce trophée une sixième fois. La situation de son rival de toujours est quelque peu différente. Si Cristiano Ronaldo est encore sous contrat avec la Juventus jusqu'en juin 2022, Messi n’a carrément plus de contrat depuis le 30 juin dernier ! Et alors que tout le monde s’attendait à ce qu’il signe un nouveau contrat avec le FC Barcelone, tout a basculé. Après un communiqué laconique du club, Joan Laporta a en effet annoncé que Messi ne reviendra pas au Barça. « Nous n’avons pas de marge dans la masse salariale à cause de la gestion calamiteuse de la précédente direction. Nous n’avons pas le temps d’inverser cette situation. Inscrire Messi passait par un accord qui ne bénéficiait pas au Barça » a déclaré le président du Barça, lors d’une conférence de presse organisée ce vendredi. « Leo voulait rester au Barça et nous aussi. La volonté du joueur était déterminante. Je ne veux pas générer de fausses espérances. Il a d’autres propositions et il y a un temps limite car la Liga commence bientôt ». Des propositions, Messi en a effectivement, puisque nous vous avons révélé sur le10sport.com que le Paris Saint-Germain lui a fait parvenir une offre.

Cristiano Ronaldo a attendu jusqu’à la dernière minute