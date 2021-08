Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mise au point du clan Messi pour le PSG !

Publié le 7 août 2021 à 14h15 par T.M. mis à jour le 7 août 2021 à 14h16

Alors que cela semble bien avancer entre le PSG et Lionel Messi, ce samedi, l’entourage de l’Argentin a fait le point concernant une arrivée au sein du club de la capitale.

Finalement, à la surprise générale, Lionel Messi ne prolongera pas avec le FC Barcelone. En effet, ne pouvant pas assumer financièrement cette opération, Joan Laporta a dû renoncer à l’Argentin, qui se retrouve ainsi libre de s’engager avec le club de son choix. Et à peine cette bombe lâchée sur le départ de Messi, tous les regards se sont tournés vers le PSG. Depuis plusieurs heures désormais, à Paris, on travaille sur l’arrivée du sextuple Ballon d’Or pour continuer le recrutement estival exceptionnel.

Aucune décision de Messi !