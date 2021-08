Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi a pris une décision radicale pour son avenir !

Publié le 7 août 2021 à 14h10 par D.M.

Agé de 34 ans, Lionel Messi voudrait rejoindre un club européen cette saison et aurait exclu un départ en MLS ou encore un retour en Argentine.

Proche d’un départ lors du dernier mercato estival, Lionel Messi va, cette-fois ci, bien quitter le FC Barcelone. Dans le rouge financièrement, le club catalan n’est pas parvenu à trouver un accord avec l’entourage du joueur, qui se dirige vers le PSG. Comme annoncé par le 10Sport.com, les négociations se sont accélérées ces dernières heures entre les deux parties. Le club parisien a même formulé une première proposition à Lionel Messi et est sur le point de rafler la mise dans ce dossier.

Messi a exclu un départ vers des destinations exotiques