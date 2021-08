Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi n'attend plus qu'un chose pour débarquer au PSG...

Publié le 7 août 2021 à 11h45 par H.G.

Alors que le PSG travaille dans l’optique de recruter Lionel Messi, l’international argentin n’attendrait plus que le club parisien lui envoie officiellement son offre.

C’est un véritable coup de tonnerre qui pourrait frapper le monde du football dans les prochains jours. En effet, après son départ officiel du FC Barcelone, Lionel Messi aurait maintenant de très grandes chances de rebondir au PSG. Le club de la capitale aurait tout fait pour ne pas manquer l’opportunité et est donc prêt à lui offrir l’opportunité d’évoluer aux côtés de Neymar et de Kylian Mbappé pour les deux prochaines années. Et désormais, tout pourrait se dégoupiller très vite dans le dossier.

Lionel Messi est prêt à dire oui au PSG !