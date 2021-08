Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette incroyable confidence du PSG sur les dessous du dossier Messi !

Publié le 7 août 2021 à 12h10 par T.M.

Du côté du PSG, on a donc rapidement sur l’occasion pour récupérer Lionel Messi. Il faut dire que tout était visiblement déjà prêt au sein du club de la capitale.

En début de semaine prochaine, le PSG devrait annoncer l’arrivée de Lionel Messi. Cela parait incroyable, mais cela est bien engagé entre les différentes parties et les confirmations ne cessent d’arriver à propos de cette opération historique. Pourtant, on ne prenait clairement pas le chemin pour voir l’Argentin quitter le FC Barcelone. Alors que la prolongation de Messi était prévue, les conditions économiques n’étaient finalement pas réunies pour voir le sextuple Ballon d’Or continue son histoire d’amour avec son club formateur. Laissé libre par le Barça, Lionel Messi peut s’engager où il le souhaite et le PSG a donc sauté sur l’occasion.

« Tout était prêt »