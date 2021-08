Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ colossal provoqué par Lionel Messi ?

Publié le 7 août 2021 à 15h15 par D.M.

Avec l'arrivée de Lionel Messi, Mauro Icardi pourrait voir son avenir s'assombrir un peu plus. L'attaquant argentin pourrait quitter le PSG cet été et serait toujours dans le viseur de l'AS Roma.

Ce ne serait plus qu’une question d’heures avant que Lionel Messi ne rejoigne le PSG. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le club parisien a transmis une première offre au joueur argentin et espèrerait boucler ce dossier avant mardi. Père et agent de l’attaquant, Jorge Messi devrait s’entretenir avec les responsables du PSG ce samedi pour tenter de trouver un accord total. Une arrivée qui pourrait entraîner des répercussions sur le temps de jeu de joueurs comme Angel Di Maria ou encore Mauro Icardi.

Icardi dans le viseur de José Mourinho à l'AS Roma