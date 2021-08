Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette terrible révélation sur le départ de Messi…

Publié le 7 août 2021 à 14h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone a officiellement perdu Lionel Messi, le club catalan et Joan Laporta semblaient pourtant vraiment convaincus qu’ils arriveraient à le prolonger.

Selon toute vraisemblance, Lionel Messi sera un joueur du PSG la saison prochaine. Le club de la capitale a en effet profité du fait que le FC Barcelone était incapable financièrement de prolonger son crack argentin pour l’enrôler et ainsi l’associer à Neymar, Kylian Mbappé et Angel Di Maria dans son secteur offensif. Ainsi, c’est maintenant la déception et la tristesse qui règnent du côté du Barça depuis l’annonce du départ de La Pulga jeudi, et ce d’autant plus que Joan Laporta semblait convaincu qu’il finirait pas prolonger Lionel Messi.

Un restaurant avait été réservé pour fêter la prolongation de Lionel Messi

À en croire les informations dévoilées par Gerard Romero, Joan Laporta avait même réservé un restaurant mardi pour ce jeudi soir afin de fêter dignement la prolongation de Lionel Messi. Seulement voilà, mercredi soir, le président du FC Barcelone a appelé ce même restaurant pour annuler la table. Et à l’arrivée, ce n’est pas l’annonce de la prolongation de l’Argentin qui a été faite jeudi soir, mais bien de son départ du Barça.