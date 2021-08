Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo pour remplacer Mbappé ? La réponse !

Publié le 5 août 2021 à 18h15 par T.M.

Encore une fois, le nom de Cristiano Ronaldo revient du côté du PSG cet été. Et le Portugais pourrait notamment être le successeur de Kylian Mbappé.

Depuis 2011 et l’arrivée de QSI au PSG, le nom de Cristiano Ronaldo revient sans cesse aux abords du Parc des Princes. Souvent annoncé au club de la capitale, le joueur de la Juventus n’y a toutefois jamais posé ses valises. Cependant, cet été, la situation est différente. Ayant encore un an de contrat en Italie, Cristiano Ronaldo voudrait visiblement s’en aller et c’est du côté du PSG qu’il regarderait. Intéressé par une arrivée au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino, le quintuple Ballon d’Or pourrait toutefois se heurter aux plans des Parisiens.

Un intérêt, mais…