Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo a tracé plan de vol !

Publié le 5 août 2021 à 1h45 par A.C.

L’avenir de Cristiano Ronaldo n’en finit pas de faire parler en Italie, alors que la star de la Juventus pourrait rebondir au Paris Saint-Germain.

La France pour boucler le tour d’Europe de Cristiano Ronaldo ? Après le Portugal, l’Angleterre, l’Espagne et l’Italie, le quintuple Ballon d’Or regarderait vers la Ligue 1 et le Paris Saint-Germain. C’est en tout cas ce qu’assure la presse italienne, comme La Gazzetta dello Sport , qui a révélé que le PSG aurait promis un salaire de 31M€ par an à Cristiano Ronaldo. Tout cela semble toutefois dépendre de Kylian Mbappé, qui ne semble pas vouloir prolonger, mais qui pourrait être gardé coute que coute par le PSG cet été.

Cristiano Ronaldo prêt à attendre la dernière minute du mercato