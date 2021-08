Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Jorge Mendes sur le point de berner Laporta ? La réponse !

Publié le 5 août 2021 à 0h00 par A.C.

Le FC Barcelone multiplie les pistes en cette fin de mercato estival et viserait notamment Renato Sanches, sous contrat avec le LOSC jusqu’en 2023.

En Catalogne on nourrit toujours des grandes ambitions... mais on ne semble pas en avoir les moyens. Le FC Barcelone traverse une des pires crises de son histoire et pour ne rien arranger, la Liga a décidé d’installer un plafond salarial qui entrave les plans de Joan Laporta. Si le retour de Lionel Messi semble l’obséder, le président du Barça aimerait également offrir de nouveaux renforts à Ronald Koeman. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que Laporta regarde notamment en France, avec Renato Sanches du LOSC. Il ne serait toutefois pas seul sur le coup, puisqu’en Italie on a récemment annoncé que le milieu portugais aurait été proposé à la Juventus.

La Juve pas vraiment intéressée par Renato Sanches