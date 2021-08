Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Icardi a dragué Mourinho !

Publié le 5 août 2021 à 7h15 par A.C.

Wanda Nara, compagne et agent de Mauro Icardi, semble avoir parlé avec plusieurs clubs ces dernières semaines.

Après des débuts fracassants, Mauro Icardi est rentré dans le rang. Pire, ses absences et ses prestations ont commencé à faire grincer des dents au Paris Saint-Germain, alors qu’un joueur comme Moise Kean a semblé gagner des points. Si l’on en croit les différentes indiscrétions sur le sujet, Leonardo aimerait bien vendre Icardi cet été... mais la piste la plus chaude semble être tombée à l’eau. Tuttosport annonce en effet ce mercredi qu’avec l’arrivée de Kaio Jorge en provenance de Santos, les Bianconeri n’auraient plus du tout besoin d’Icardi, qui semble destiné à rester au PSG.

Wanda Nara aurait proposé Icardi à la Roma