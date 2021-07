Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme annonce d’Icardi sur son avenir !

Publié le 31 juillet 2021 à 13h10 par B.C. mis à jour le 31 juillet 2021 à 13h11

Annoncé sur le départ ces dernières semaines, Mauro Icardi a tenu à mettre les choses au clair sur le sujet.

Avec déjà quatre renforts de poids dans ce mercato estival (Wijnaldum, Hakimi, Ramos, Donnarumma), le PSG envisage désormais de se séparer de plusieurs joueurs, et le nom de Mauro Icardi revient avec insistance ces dernières semaines. Recruté définitivement par le club de la capitale l’été dernier, l’attaquant argentin n’a pas pleinement convaincu pour sa deuxième année au PSG, ce qui inciterait alors Leonardo à envisager son départ cet été, d’autant qu’Icardi conserve une belle cote en Italie. La Juventus et l’AS Roma serait notamment intéressées par le numéro 9 du PSG. Cependant, Mauro Icardi ne veut pas entendre parler d’un départ.

« Cette saison, la prochaine et la prochaine ! Cela n’a jamais fait de doute ! »

Sur Instagram , Mauro Icardi a tenu à mettre les choses au clair sur sa situation, alors que son contrat avec le PSG court jusqu’en juin 2024. « Cette saison, la prochaine et la prochaine ! Cela n’a jamais fait de doute ! », a annoncé l’attaquant de 28 ans. Il y a quelques jours, Mauro Icardi avait déjà laissé entendre sur le site officiel du PSG qu’il n’envisageait pas de quitter le club cet été : « Mon objectif, maintenant, c’est de continuer à gagner des titres avec le Paris Saint-Germain. Et apporter ma pierre à l’édifice avec des buts. »