Mercato - Barcelone : Grande annonce pour le recrutement de Laporta !

Publié le 5 août 2021 à 4h15 par T.M.

Après avoir acté 4 recrues cet été, Joan Laporta voudrait encore renforcer le FC Barcelone. Et une grande possibilité s’offre aux Blaugrana.

Ce mercredi, une grande nouvelle est tombée pour le football espagnol. En effet, Javier Tebas a vendu 10% des droits de la Liga pour 2,7 milliards d’euros. Grâce à ce deal, le FC Barcelone récupérera notamment près de 270M€ dont une partie servira à Joan Laporta pour acter la prolongation de Lionel Messi et homologuer enfin les contrats des recrues estivales. De plus, une autre partie de la somme récupérée pourrait servir au Barça pour recruter encore à l’occasion de ce mercato estival. De quoi alors permettre l’arrivée d’Aymeric Laporte ?

« Le joueur a clairement fait savoir qu'il pense qu'un mouvement cet été »