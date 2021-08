Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aymeric Laporte a pris une décision fracassante pour son avenir !

Publié le 4 août 2021 à 19h10 par T.M.

Après Sergio Agüero et Eric Garcia, c’est Aymeric Laporte qui pourrait quitter Manchester City pour le FC Barcelone. Et cela est aujourd’hui confirmer, l’Espagnol veut quitter les Citizens.

Cet été, le FC Barcelone veut se séparer de Samuel Umtiti, tandis que Clément Lenglet ne sera lui pas retenu en cas de bonne offre. Face à cela, le club catalan étudierait les options pour se renforcer au poste de central gauche. Et l’une des pistes mènerait à Manchester City avec Aymeric Laporte, lui qui connait déjà très bien la Liga, s’étant révélé à l’Athletic Bilbao. Comme expliqué ces derniers jours en Espagne, Joan Laporta, très intéressé par le joueur de Pep Guardiola, garderait le dossier ouvert et une offre sera formulée si cela est possible financièrement.

Un départ acté !