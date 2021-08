Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta ne lâche rien pour ce protégé de Pep Guardiola !

Publié le 3 août 2021 à 15h00 par T.M.

Malgré la situation économique du club, le FC Barcelone reste attentif aux opportunités du marché. Et le club catalan aurait un joueur en particulier dans le viseur.

Du côté du FC Barcelone, le mercato estival a démarré très fort. En effet, Joan Laporta a acté 4 renforts pour Ronald Koeman avec les arrivées de Sergio Agüero, Eric Garcia, Emerson et Memphis Depay. Des jolis coups étant donné que le Barça, qui a des moyens limités, n’a dépensé que 9M€. Si les Blaugrana sont actuellement plus concentrés sur le dégraissage de l’effectif afin d’acter la prolongation de Lionel Messi et homologuer les contrats des recrues, d’autres renforts pourraient être à prévoir d’ici la fin du mercato estival.

Au tour d’Aymeric Laporte ?