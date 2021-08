Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann, Coutinho... Nouvelle volte-face dans le feuilleton Messi !

Publié le 3 août 2021 à 13h30 par Amadou Diawara

Déterminé à prolonger Lionel Messi, Joan Laporta n'aurait qu'une solution pour obtenir gain de cause : se débarrasser d'Antoine Griezmann et de Philippe Coutinho. Dans cette optique, le président du FC Barcelone s'activerait pour vendre le Français et prêter l'ancien de Liverpool.

Engagé jusqu'au 30 juin avec le FC Barcelone, Lionel Messi est libre de tout contrat depuis un mois. Toutefois, La Pulga devrait tout de même parapher un nouveau bail avec le Barça. En effet, comme l'a clairement expliqué Joan Laporta, il fait tout son possible pour rapatrier Lionel Messi à Barcelone. « L'objectif est que Leo Messi reste au Barça et que nous le voyions au Trophée Joan Gamper. Ce dossier se déroule bien et nous essayons de résoudre les problèmes. C’est incroyable d'avoir Leo avec nous et dans ce championnat car cela permet à de nombreux spectateurs et amateurs de football de voir le meilleur joueur de l’histoire. (...) Je sais que Leo veut rester et je l'apprécie beaucoup. C’est en bonne voie. Je dors très bien la nuit et je fais de beaux rêves sur Messi » , a confié le président du FC Barcelone lors de la présentation d'Emerson Royal ce lundi.

Griezmann et Coutinho toujours sur la sellette à cause de Messi ?

Pour avoir les moyens de prolonger Lionel Messi, Joan Laporta aurait la nécessité d'alléger fortement sa masse salariale. Pour se faire, le président du FC Barcelone aurait envisagé longuement de sacrifier Antoine Griezmann et Philippe Coutinho. Mais selon les dernières informations de la presse espagnole, Joan Laporta aurait changé d'avis, n'envisageant de se séparer de ses deux attaquants de classe mondiale qu'en cas de grosse offre. D'ailleurs, lors de la présentation d'Emerson Royal, le nouveau patron du Barça a confirmé la tendance, du moins pour Antoine Griezmann. « Antoine Griezmann ? Je peux dire que nous sommes satisfaits car c'est un grand professionnel. Contre Stuttgart, il a été l’un des meilleurs. Nous sommes ouverts car il y a de l’intérêt pour lui sur le marché, mais rien n’a changé. S’il n'y a pas de belles offres, il a un contrat avec le Barça et ne devons le respecter » , a précisé Joan Laporta ce lundi.

100M€ débloqués pour Lionel Messi grâce à Griezmann et Coutinho ?